Ogni giorno, durante questa emergenza globale del coronavirus tutti i movimenti economici a livello azionario, di listini e di investimenti, così come nell’ambito dello spread, vale a dire l’ormai più che noto differenziale tra Bund e Btp, subiscono in modo evidente dei continui influssi, influenze e oscillazioni.

Come stanno andando oggi le Borse Europee? E quelle di Milano? E lo Spread? Ecco tutti i dati allo stato attuale delle cose.

Coronavirus, Borsa Milano, europee e Spread del 2 Aprile 2020: come stanno andando listini e differenziale Bund-Btp oggi

Oggi sembra esserci un lieve ottimismo nell’aria, se la Borsa, in Europa apre positiva. Per esempio a Parigi si registra un +0,87%, a Francoforte un +0,45% e Londra +0,55%.

Tutto sembra dovuto alle dichiarazioni della presidente della commissione Ue Ursula Von der Leyen che nelle scorse ore ha parlato alla stampa italiana circa la posizione dell’Europa, che deve essere meno egoistica rispetto all’Italia.

Le Borse europee aprono in rialzo perchè proprio la riflessione della presidente della commissione Ue Ursula Von der Leyen in una lettera su Repubblica, oltre a fare il punto sugli ultimi interventi è sembrata un messaggio a tutti i naviganti in virtù di una maggiore coesione strutturale.

Aggiornamento ore 4.31

Dopo la seduta negativa della vigilia e la nuova correzione registrata a Wall Street gli investitori nel mentre sembrano voler attendere il meeting dell’Eurogruppo indicato per il 7 aprile allorquando dovrebbero emergere le proposte per finanziare un budget di spesa per andare incontro ai paese più danneggiati della conseguenze economiche provocate dal coronavirus.

In tal senso si aprono contrattazioni in positivo come detto per Parigi (+0,87%), Madrid (+0,83%), Francoforte (+0,45%) e Londra (+0,55).

Novità spread. Apertura in rialzo per lo spread tra Btp e Bund: oggi, giovedì 1 aprile, all’avvio ha segnato 201 punti base, contro i 197 della chiusura del giorno precedente. In seguito, il differenziale è sceso a quota 191, con il tasso di rendimento del decennale italiano all’1,47%.

Quanto a Milano? Piazza Affari ha aperto in rialzo: l’indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,7%

aggiornamento ore 8,33

Altri dati economici: il prezzo del barile vola sui mercati dopo che la Cina ha annunciato l’acquisto di barili per le proprie riserve strategiche. Il Brent ha guadagnato fino al 12,7% per poi fermarsi a +10,5% mentre il Wti è salito dell’11% a 22,07 dollari al barile.

Nel mentre Tokyo ha lasciato l’1,37%. Poco mossa Hong Kong (+0,2% a seduta ancora aperta). Meglio Shanghai (+1,06%) e Shenzhen (+1,7%) e soprattutto, in tutto il fronte asiatico. Seul (+2,34%).

aggiornamento ore 10,43