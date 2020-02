Coronavirus, Campidoglio: da domani sospesi i concorsi nazionali a Roma

Il Campidoglio sospende da domani, a scopo preventivo, tutte le procedure concorsuali nazionali sul territorio di Roma “nell’ambito delle azioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica Covid-19, volte a prevenire e contrastare l’ulteriore trasmissione del virus”. E’ quanto stabilisce in un’ordinanza la sindaca di Roma Virginia Raggi.

La sospensione avrà validità da domani, lunedì 24 febbraio fino all’emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dal Decreto legge in fase di pubblicazione. Nello specifico, il provvedimento riguarda: due concorsi banditi dal ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali le cui prove sono in programma il 24, 25 e 26 febbraio 2020 presso la Scuola di formazione e aggiornamento del Corpo di Polizia e del personale dell’Amministrazione penitenziaria di Roma; altre procedure concorsuali a carattere nazionale che si svolgeranno nel territorio di Roma Capitale.