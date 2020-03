Coronavirus, caos palinsesti Mediaset: out Bonolis, confermati Striscia la Notizia, Amici e GF Vip

Paolo Bonolis non l’ha certa benissimo, e non l’ha di sicuro nascosto: ma la chiusura di Avanti un altro nonostante le puntata siano registrare, ha assunto in queste ore un significato ancor più controverso se, alla luce dei provvedimenti presi dalla direzione, diversi altri programmi invece non hanno subito la stessa sorte.

Di quali parliamo? Semplice: salvo cambiamenti in corsa, Striscia la Notizia, Amici e Grande Fratello Vip non verranno fermati.

Coronavirus, caos palinsesti Mediaset: Avanti un altro sospeso, confermati Striscia la Notizia, Amici e GF Vip

Durante questo complicato momento di pandemia da Coronavirus, Canale 5 prosegue nel ritagliarsi il ruolo di canale dell’intrattenimento Mediaset, e dunque ha confermato prosecuzione di alcune delle principali trasmissioni già partite. Si tratta di Striscia la Notizia, Amici e Grande Fratello Vip. Non per Avanti un altro, tuttavia.

“Mediaset ha deciso di continuare ad assicurare al pubblico una programmazione televisiva completa anche dopo l’attento esame del decreto del Presidente del Consiglio”, si leggeva da una nota di Mediaset.

Nello stesso momento in cui l’azienda chiede uno “sforzo dei tg e dei programmi di approfondimento diurni e di prima serata”, ha deciso di dare continuità ai programmi di intrattenimento in diretta già iniziati, quali appunto Striscia la Notizia ad Amici a Grande Fratello Vip.

aggiornamento ore 00.40

Mediaset ha scelto la continuità: ma ovviamente “apportando tutte le misure necessarie per rispettare scrupolosamente le regole di sicurezza. Tutti i nostri collaboratori impegnati nella produzione di questi programmi – autori, conduttori, tecnici – hanno aderito alla nostra proposta dimostrando totale disponibilità e di questo li ringraziamo di cuore”, si legge nella nota.

Dunque niente pubblico in studio e tutta una serie di misure volta ad evitare la diffusione del contagio, Striscia la Notizia continuerà ad andare in onda su Canale 5 dopo il tg delle 20.00, e manterranno orari e giorni di riferimento Amici e il Grande Fratello Vip. Rinviata la decisione sullo show di Pio e Amedeo Felicissima Sera, previsto dal 25 marzo.

aggiornamento ore 5.10

In questa ottica si registra la lettera di Pier Silvio Berlusconi a tutta Mediaset

Il numero uno dell’azienza Pier Silvio Berlusconi, ha elogiato in una lettera la struttura e i lavoratori, ringraziandoli per il servizio di questi difficili giorni.

“Siamo in un momento che nessuno aveva mai vissuto prima d’ora. Tutta l’Italia è coinvolta in una severissima allerta sanitaria. Come avrete capito, Mediaset ha agito tempestivamente mettendo in atto una serie di misure straordinarie per garantire la sicurezza di tutti noi. Ma allo stesso tempo abbiamo agito dal punto di vista organizzativo per continuare ad assicurare il funzionamento della nostra Azienda e poter fare gli editori a pieno regime anche in queste circostanze così difficili. Mi rivolgo quindi a tutti voi perché oggi più che mai sento la necessità di ringraziarvi. Oggi più che mai il nostro essere editori è importante: grazie al nostro lavoro stiamo offrendo a tutti gli italiani un grande servizio con un’informazione autorevole e con un intrattenimento che rende un po’ più vivibile questo periodo di smarrimento. In un momento come questo dobbiamo essere orgogliosi del nostro lavoro e orgogliosi della nostra azienda. Stringiamo i denti, restiamo uniti e rispettiamo scrupolosamente tutte le regole. Noi di Mediaset siamo come una grande famiglia su cui si può sempre contare. E questo ha un valore straordinario. Per questo voglio dire grazie di cuore a tutti voi e mandare un abbraccio affettuoso alle vostre famiglie. Pier Silvio”.

aggiornamento ore 10.41