Coronavirus, Carlo Conti ricoverato: la comunicazione via social

Carlo Conti, positivo al Coronavirus, è stato ricoverato presso il reparto malattie infettive dell’ospedale fiorentino di Careggi. Lo afferma il quotidiano Repubblica, secondo cui le condizioni del conduttore toscano non erano più compatibili con l’isolamento a casa e necessitavano di un ricovero. Lo stesso Conti, inizialmente asintomatico e in grado di condurre venerdì Tale e Quale Show in collegamento dalla sua abitazione, nei giorni scorsi ha comunicato un peggioramento: “Ora i sintomi ci sono (e anche troppi!!)”, aveva scritto su Instagram.

Coronavirus, Carlo Conti ricoverato: cosa ha detto il conduttore

Ora, dall’ospedale, Conti chiarisce: “Tranquilli!!! Tutto sotto controllo, da qualche giorno sono in ospedale per essere curato meglio da questo Covid!!! Sto migliorando grazie alle cure di medici e infermieri!!! Torno prestoooo!” ha detto sempre via social. Questa sera la conduzione dello show di Rai 1 è affidata ai giurati Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme.