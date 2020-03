Coronavirus, caso di positività nella redazione de Le Iene: sospeso il programma di Italia Uno

Con un comunicato apparso nel sito de Le Iene, è stata annunciata la sospensione della popolare trasmissione di Italia Uno per “cautela sanitaria”. La motivazione che ha portato Mediaset a tale decisione è un caso di positività di Coronavirus verificato nella redazione del programma. “Nonostante il caso non riguardi la squadra di professionisti presente negli studi televisivi, – si precisa nel comunicato – Mediaset ha preferito sospendere il programma per cautela sanitaria e ha invitato tutti i professionisti coinvolti a restare in isolamento domiciliare”.