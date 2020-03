Coronavirus, caso M5s Lazio. Barillari: “Espulso perché non mi sono allineato al Pd”

Davide Barillari consigliere M5s della Regione Lazio sarà espulso domani dal gruppo e dal movimento per aver creato saluteregionelazio.it: un sito di “Controinformazione, libera e senza censura. Senza nessuna paura di raccontare la verità. Anche se scomoda e molto fastidiosa per chi governa la Regione Lazio”.

E’ lo stesso Barillari a rendere nota la decisione. “Oggi è il mio ultimo giorno nel Movimento 5 Stelle. Domani verrò espulso, in videoconferenza” scrive Barillari sui social pubblicando la convocazione della capogruppo M5s Lazio Roberta Lombardi di una teleconferenza dei consiglieri prevista per domani alle 21.

“La motivazione ufficiale è aver creato un sito internet che ‘confonde’ i cittadini, ma che in realtà contiene solo atti presentati in regione e informazioni sull’emergenza coronavirus. Un pretesto” commenta Barillari. “La vera motivazione è che do fastidio al Partito Democratico e non mi sono mai allineato a Zingaretti, svolgendo il mio ruolo di opposizione senza mai abbassare la testa”.

Ieri era stato il capo politico M5S Vito Crimi che in un post scriptum sul Blog delle Stelle aveva definito il sito internet saluteregionelazio.it “una iniziativa personale da cui il Movimento 5 stelle prende le distanze“.

Barillari: “M5S è cambiato, oltre a milioni di voti abbiamo perso anche la coerenza e l’onestà”

“10 anni di battaglie nel MoVimento 5 Stelle. Ci ho messo sempre anima e cuore. Ho lavorato con migliaia di attivisti, – prosegue Barillari nel post – denunciando sempre impicci, ingiustizie e corruzione. Sono stato il primo candidato Presidente che ha sfidato Zingaretti. Ma il M5S ormai è cambiato, e abbiamo perso oltre a milioni di voti anche la coerenza e l’onestà che ci caratterizzava. Oggi è il mio ultimo giorno nel M5S e dedico a tutti voi, che credete in me, ogni attimo di lavoro di oggi. Vi assicuro che non smetterò mai di combattere”.