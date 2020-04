Coronavirus, chi è la paziente più vecchia a guarire: bisnonna di 106 anni, chi è e di dove è

Non ci sono per fortuna solo terribili e tragiche notizie in merito alla tragica pandemia da Coronavirus: c’è anche chi c’è l’ha fatta, chi è guarito, come per esempio il caso della piccola bimba uscita da una lunga fase di terapia dopo aver contratto il Covid-19 nel corso della fase finale della gravidanza.

E c’è chi, in barba alla tendenza generalizzata che, purtroppo, pare veder colpiti con maggior frequenza gli anziani, è invece, pur appartenendo a questa ‘categoria’ riuscito ad uscirne in salute.

Stiamo parlando della paziente più anziana a guarire dal coronavirus. Ma di chi si tratta? Chi è, dove vive e quanti anni ha?

Coronavirus, chi è la persona più anziana a guarire: come si chiama, dove vive, anni

Dunque chi è la paziente più vecchia a guarire? Si tratta di una bisnonna di 106 anni. Ma nello specifico di chi si tratta?

Proprio così: una donna di 106 anni si ritiene che sia la paziente più vecchia e viene dal Regno Unito: è riuscita a riprendersi dal Coronavirus. Dopo la polmonite, si rimette e viene dimessa dall’ospedale. Una buona notizia per tutti gli inglesi, che già in queste ore sono stati in ansia per le condizioni del premier Johnson.

Si chiama Connie Titchen, questo il nome della paziente, si era operata all’anca lo scorso dicembre ed era stata ammessa all’ospedale Birmingham City Hospital a metà marzo per una polmonite. La diagnosi da Coronavirus non si è fatta attendere molto.

“Sono molto fortunata ad aver sconfitto il virus. Non vedo l’ora di rivedere la mia famiglia“, ha detto Connie Titchen al Daily Mail.

Come noto gli anziani sono i pazienti più a rischio e tra quelli che devono e dovranno prestare maggiore attenzione al virus, anche se non è soltanto un virus per anziani, come ormai noto. E’ di queste ore infatti la morte di un giovane di 20 anni senza condizioni mediche preesistenti.

