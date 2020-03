Coronavirus, Civitavecchia chiude la Marina e gli accessi al mare

Il sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco, ha firmato poco fa un’ordinanza per la chiusura della Marina, dell’isolotto del Pirgo e di tutti gli accessi al mare presenti nel tratto tra Viale Garibaldi e Lungomare Thaon De Revel, oltre che dell’area Piccolo Paradiso. La chiusura – valida da oggi al 3 aprile compreso – è stata decisa vista l’impossibilità di garantire il rispetto della distanza minima di un metro. La violazione dell’ordinanza comporta la denuncia ai senso dell’art. 650 del C.p., salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Comune e Cri attivano servizio spesa e farmaci a domicilio

Per far fronte alle esigenze delle persone più deboli, il Comune di Civitavecchia con la Croce Rossa Italiana in collaborazione con Csp e la Protezione Civile si sono mobilitate per portare spesa e farmaci a domicilio alle persone più vulnerabili, che non possono essere lasciate sole in questo momento di emergenza.

Il servizio si rivolge alle seguenti categorie:

• soggetti sprovvisti di rete familiare

• anziani con più di 65 anni

• soggetti non autosufficienti

• affetti da patologie croniche gravi ed immunodepressi

• persone che presentano sintomi da Covid-19, positivi al Covid-19, in quarantena o in isolamento domi ciliare volontario.

Si può richiedere il servizio, che è gratuito, chiamando il Centro Operativo Comunale allo 0766 19422 dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12.