Coronavirus: come disinfettare al meglio il tuo smartphone

I casi di coronavirus hanno prodotto un diffuso panico e spinto le persone ad interessarti maggiormente di come proteggersi. Mentre lavandosi le mani ed evitare le persone malate può ridurre il rischio di contrarre il virus, si ritiene che sia in grado di sopravvivere su superfici dure per diverse ore.

Ciò significa che qualsiasi oggetto che tocchi regolarmente, come lo smartphone o le maniglie delle porte, potrebbe essere un focolaio per la malattia.

Coronavirus, come pulire lo smartphone: tutte le operazioni di pulizia passo passo

Pulire regolarmente lo smartphone con un panno in microfibra può essere un modo semplice ed economico per mantenere pulito lo schermo.

Se non ti va di andare alla ricerca disperata di una soluzione detergente, puoi creare la tua versione. Basta mescolare insieme una soluzione con il 60% di acqua e il 40% di alcool e applicarla su un panno prima di pulire lo schermo.

Se hai delle salviette disinfettanti a portata di mano, puoi usarle sul retro dello smartphone e persino sulla cover. Cerca di evitare di usare queste salviette sullo schermo, se possibile.

Potrebbe sembrare ovvio, ma lavarsi regolarmente le mani può aiutare a mantenere pulito lo smartphone. I medici consigliano di lavarle con acqua calda e sapone per tutto il tempo necessario per cantare la canzone del “buon compleanno” per due volte.