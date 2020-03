Coronavirus, come superare ansia, paura e depressione: i consigli degli psicologi

Con l’emergenza sanitaria in Italia per la diffusione del coronavirus, si è aperto un momento molto difficile per le persone costrette a casa per via delle misure preventive volute dal Governo.

A parte le oggettive difficoltà nella vita quotidiana, come fare la spesa o lavorare, non bisogna tralasciare anche le ricadute dal punto di vista psicologico che ci possono essere durante un periodo di reclusione forzata come questo.

Ansia crescente, paura dovuta al susseguirsi di brutte notizie e depressione per l’impossibilità di condurre la solita vita: tante insidie dietro l’angolo, ma che possono essere affrontate con i giusti consigli da parte degli psicologi.

Depressione da coronavirus: come combattere ansia, stress e paura secondo gli psicologi

Il primo aspetto, quello più “naturale” da considerare è quello della paura da coronavirus. La cosa migliore da fare, in questo caso, è cercare di distrarsi e diversificare, evitando di cedere al “bombardamento” mediatico.

Sono continue infatti le le notizie che parlano dei nuovi contagi, dei pericoli e dei decessi. Va bene essere informati, ma se vi accorgete che sapere “troppo” vi provoca ansia e paura, cercate una distrazione come la lettura di un buon libro.

Se sentite una crescente depressione da coronavirus, un buon metodo per superarla può essere dedicarsi alla formazione. Anche se costretti a casa, potete utilizzare Internet come una fonte di nuove competenze che potete acquisire.

In questo modo date un senso al tempo che passate in casa e potete ritrovarvi delle abilità in più. Provate ad esempio a imparare delle ricette di cucina, delle forme d’arte, così come delle competenze informatiche o qualunque cosa che stimoli la vostra curiosità.

Combattere ansia e paura al tempo del coronavirus: cosa fare, come passare il tempo, quali attività fare

Internet è inoltre un ottimo modo per allacciare dei rapporti anche se virtuali. L’occasione può essere quella giusta per recuperare delle conoscenze che sono state perse per la strada, oppure conoscere nuove persone, anche solo per confrontarsi con le proprie emozioni e sensazioni di questo difficile periodo.

Infine, la cosa migliore da fare riguarda uno sforzo di accettazione della situazione attuale. Al mondo, si sa, esistono anche le emozioni negative come la paura e l’ansia, ma non bisogna farsi sopraffare continuamente da queste.

Per reagire all’ansia da coronavirus, la cosa migliore da fare è crearsi un quadro mentale di ciò che sta accadendo. Importante avere chiaro ciò che è necessario fare per venirne fuori e come comportarsi per vivere serenamente il momento. Purtroppo, questa fase non si può cancellare con un battito di ciglia, ma possiamo trovare il nostro modo personale di tenere saldo il timone lungo questo mare in tempesta.