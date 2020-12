Coronavirus, Congresso Stati Uniti: pronti 900 miliardi di dollari per famiglie e imprese

Dopo lunghi mesi di inazione e trattative, ieri sera i leader del Congresso americano hanno raggiunto un importane accordo: subito 900 miliardi di dollari a imprese e famiglie per contrastare l’emergenza economica causata dalla pandemia. Il piano dovrebbe essere approvato oggi da entrambe le Camere. Il provvedimento – scrive il New York Times – “risparmierà milioni di americani da un inverno di povertà ed impedirà al Paese di ricadere in recessione”, anche se “potrebbe non bastare”.

Il piano prevede pagamenti diretti a gran parte degli americani (fino a 600 dollari a persona), con un supplemento di 300 dollari a settimana fino a marzo per alcune categorie di disoccupati. Aiuti essenziali, ma comunque meno della metà di quelli erogati ad aprile (2.200 miliardi di dollari).