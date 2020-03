Coronavirus, Conte incontra tutti per discutere un nuovo decreto

“Aggiornerò i capigruppo, come è giusto che sia”. Così, ieri sera, lasciando la Protezione Civile (ormai la sua nuova sede), il premier Conte il quale, stamane ha annunciato di aver convocato per il pomeriggio una riunione a Palazzo Chigi per discutere sul da farsi in merito all’attuale emergenza sanitaria. Una riunione alla quale prenderanno parte i capigruppo di maggioranza ed opposizione – sia della Camera che del senato – insieme al ministro Gualtieri.

Giovedì sarà poi la volta del Cdm

E’ infatti imminente il nuovo decreto, ed urge discutere sulle misure da approvare, anche perché si tratta di un investimento che concorrerà sicuramente al superamento del saldo di bilancio previsto per il 2020. L’appuntamento è indicativamente per le 16.30.

Giovedì mattina alle 10.30 è invece prevista una riunione del Cdm.

Max