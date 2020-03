Coronavirus, Conte: “Inevitabile proroga oltre il 3 aprile”

Nella giornata di ieri l’Italia ha superato il record giornaliero di decessi per Coronavirus della Cinam con 475 morti in sole 24 ore, di cui solo in Lombardia sono 319. Con la prospettiva di un picco che appare ancora lontano a venire, il governo sta valutando seriamente di allungare i tempi del decreto #tuttiacasa.

La tentazione di andare oltre il 3 aprile è forte, considerando anche i comportamenti di tanti italiani che continuano a spostarsi all’esterno senza motivazioni valide, e il sistema sanitario nazionale sempre più vicino al collasso.

Coronavirus: oltre il 3 aprile? Quando finisce il decreto, quanto dura la proroga. Ecco cosa ha detto Conte

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in un’intervista al Corriere della Sera, ha di fatto annunciato l’ipotesi di una proroga del decreto come molto probabile. “Le misure restrittive funzionano, e quando si raggiungerà il picco, e il contagio comincerà a decrescere” ha spiegato il premier “ma non si potrà tornare subito alla vita di prima. Pertanto, i provvedimenti del governo non potranno che essere prorogati.”

Sul fronte dell’economia, Conte ha lasciato intendere che il governo stia lavorando per un nuovo decreto, mirato a sbloccare investimenti pubblici per diverse decine di miliardi, oltre a un intervento statale per tutelare alcune aziende strategiche.