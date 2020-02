Coronavirus: coppia britannica in crociera Diamond Princess positiva al test

Una coppia britannica si è rivelata positiva per il coronavirus sulla nave da crociera in quarantena Diamond Princess. David Abel ha rivelato in prima persona che lui e sua moglie Sally sono stati confermati portatori del virus, dopo due settimane bloccati a bordo della Diamond Princess a Yokohama, in Giappone.

Abel ha scritto su Facebook : “Ci sarà un momento di riposo. Ci siamo dimostrati positivi e partiremo presto per l’ospedale.” Sally e David Abel stavano celebrando il loro anniversario di matrimonio in crociera.

Coronavirus: chi sono Sally e David Abel, i coniugi inglesi contagiati dal virus

La nave è stata in quarantena presso il porto di Yokohama per due settimane. Il risultato positivo del test degli Abel è arrivato mentre l’ufficio degli affari esteri e del Commonwealth (FCO) stava organizzando un volo di ritorno nel Regno Unito per i cittadini britannici a bordo della nave.

“Date le condizioni a bordo, stiamo lavorando per organizzare un volo di ritorno nel Regno Unito per cittadini britannici sulla Diamond Princess il più presto possibile”, si legge in una nota del dipartimento. “Il nostro staff sta contattando i cittadini britannici a bordo per prendere le disposizioni necessarie. Invitiamo tutti coloro che non hanno ancora risposto a mettersi immediatamente in contatto.”