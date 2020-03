La Corea del Sud ha reso noti altri 516 nuovi casi di contagio da coronavirus:anno allo stato attuale delle cose, dunque, con questi numeri i dati ufficiali portano a far lievitare il totale nazionale a quota 5.328.

Gli ultimi dati sono stati diffusi dal Korea Centers for Disease Control and Prevention (Kcdc) e hanno posto l’accento anche su quattro ulteriori decessi, per complessivi 32 casi.

Coronavirus, Corea del Sud, 516 nuovi contagi

Dunque crescono i dati allarmanti in Corea del Sud, con un aumento statistico che, di contro, anche se dirlo sembra quasi paradossale, si mettono quasi in contrapposizione con quelli della Cina, laddove, sebbene si siano registrato nuovi contagi e nuovi decessi, la diffusione del virus in realtà sembra rallentare.

L’evoluzione dei casi sembra dire questo, dal momento che la Cina ha ufficializzato119 nuovi contagi da coronavirus, che rappresentano un calo per il terzo giorno, per il paese. Sono 38 gli ulteriori decessi.

A fornire I dati è stata la Commissione sanitaria nazionale (Nhc): i decessi totali sono 2.981 e le infezioni a 80.270.

I nuovi casi nell’Hubei, epicentro del virus, si sono stoppati a 115, e 4 sono quelli delnel restola Cina. Il numero di infezioni è calato a 520, ai livelli minori da gennaio.