Coronavirus, Costanzo: “Chiudermi in casa? Ne uscirei rimbambito”

“Me ne frego, io esco comunque anche se ho superato quell’età, faccio la mia vita di sempre“. Figuriamoci se un vecchio leone come è lui, che nella sua vita ne ha viste e passate tante, si lasci ‘intimidire’ dai ripetuti allarmi, risuonati in questi giorni di emergenza sanitaria.

Del resto, come sempre, ha le idee abbastanza chiare, ed un preciso punto di vista, il mitico Maurizio Costanzo: “Se mi chiudessi a casa sarebbe peggio – avverte – ne uscirei rimbambito!”

Un divertente botta e risposta quello andato in onda oggi su Rai Radio 1 – ‘Un giorno da pecora’ – con il noto giornalista-conduttore pronto a ribattere ogni ‘affettuoso’ e severo avvertimento: “Ognuno faccia come crede – ha commentato il patron dei talkshow – io sto attento: a chi frequento, non vado in posti affollati, utilizzo litri di Amuchina ma – tiene a precisare – non posso stare a casa a guardare la tv“. Un mito Maurizio!

Max