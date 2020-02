Coronavirus, cuccioletto risultato positivo ad Hong Kong: quarantena

Premesso sempre il beneficio del dubbio, rischia però di prendere una piega surreale la fobia da coronavirus che sta angustiando mezzo mondo. Giunge infatti oggi notizia da Honk Kong che il canetto di un uomo contagiato dal coronavirus, sarebbe stato trovato anch’esso positivo. Anzi, per la precisione, hanno reso noto i medici, ”lievemente positivo”. L’animale non presenta sintomi particolari e, al momento è un’eventualità che ad oggi molti esperti hanno teorizzato poco probabile.

In realtà, come hanno commentato diversi esperti, potrebbe anche trattarsi di una “contaminazione ambientale della bocca e del naso del cane”. Tuttavia, a scopo precauzionale, il cucciolo è stato messo in quarantena.

L’Empa: ‘Bufala’. I veterinari: ‘Un rischio improbabile’

Una notizia che Carla Rocchi, presidente dell’Empa (Ente protezione animali), si sente di bocciare pienamente, liquidandola come una “bufala, così come la storia dei duemila cani infettati di qualche giorno fa“.

Dal canto loro i maggiori veterinari italiani, trattandosi di un particolare coronavirus – per certi versi ancora sconosciuto – pur ritenendo inverosimile il contagio del cucciolo, per precauzione invitano comunque i possessori di cani e gatti, a monitorare sempre con attenzione i loro cari animali: “No rischi da cani ma sempre sorveglianza”.

