Coronavirus, da Codogno a Montefusco (Avellino) senza rispettare la quarantena

Il panico dilagante da coronavirus porta a fare anche scelte scriteriate, come nel caso del giovane che da Codogno è tornato nel suo paese d’origine ignorando la quarantena imposta nei comuni colpiti dal virus cinese.

L’uomo, un 27enne, attualmente residente a Codogno, dove è stato registrato il primo caso di coronavirus in Italia, ha deciso di tornare in Irpina, precisamente a Montefusco, un paese in provincia di Avellino, per ricongiungersi ai suoi familiari.

Isolamento per la famiglia del 27enne

Una scelta dettata dalla paura ma in grado di mettere in pericolo la salute dei suoi concittadini. Il 27enne, infatti, ha ignorato la quarantena imposta a Codogno per tornare al proprio paese ad Avellino.

Per questo il sindaco di Montefusco, Gaetano Zaccaria, ha firmato un’ordinanza che impone lo stato di siolamento per 14 giorni alla famiglia del ragazzo arrivato da Codogno.