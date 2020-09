Coronavirus, da ieri censiti 1.494 nuovi casi. Ancora morti (16). In Campania record di contagi (295)

Per quanto ancora alti tuttavia, rispetto ai giorni scorsi i numeri riferiti ai nuovi contagi in Italia, sono fortunatamente in lieve diminuzione. Come ha informato infatti poco fa la Protezione civile, nelle ultime 24 ore sono stati censiti 1.494 nuovi casi di coronavirus in Italia, .

C’è però da dire che, ancora una volta, nessuna regione è a zero contagi. Di contro però ci sono regioni, come la Campania che mostrano in una giornata numeri da capogiro: addirittura 295. Seguono poi il Lazio (200), e quindi il Veneto (183).

Per quel che riguarda i decessi, informa invece il ministero della Salute, da ieri è calato il numero delle vittime (16), per un totale di 35.851 morti dall’inizio dell’emergenza.

Preoccupa invece il trend delle sale di rianimazioni dove, con i nuovi 10 giunti da ieri, attualmente sono 264 i pazienti in terapia intensiva.

Sebbene oggi lievemente in calo rispetto ai giorni scorsi, è comunque sempre considerevole il numero di quanti dimessi e guariti (da ieri +773), per un totale di 50.323.

Infine, per quel che riguarda i tamponi, nelle ultime 24 ore ne sono stati effettuati ‘solo’ 51.109.

Ecco nel dettaglio la situazione nelle regioni italiane

Max