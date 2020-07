Coronavirus, da ieri meno positivi (36), più guariti (213) e meno contagi (129). I morti sono stati 15

Dunque, come conferma il quotidiano report ealla Protezione civile in merito ai casi di coronavirus, nelle ultime 24 ore i contagi sarebbero in netto calo tuttavia, c’è da considerare che sono stati comunque 129.

Nello specifico, leggiamo, se in altre regioni non raggiungono la ‘doppia cifra’, i nuovi contagiati sono 34 in Lombardia, 22 in Veneto, 18 in Emilia Romagna, 12 in Liguria. Da segnalare che sono invece a ‘zero casi’ in 6 regioni: Puglia, Sardegna, Calabria, Valle d’Aosta Molise e Basilicata.

Per quel che riguarda invece i morti invece, nelle ultime 24 ore ne stati censiti 15, quindi aggiornato, il numero complessivo delle vittime dall’inizio dell’emergenza è di 35.073 persone.

Con i -156 registrati rispetto a ieri, calano anche postivi, oggi 12.248.

Bene anche i guariti, che con i 269 delle ultime 24 ore, portano a 197.431 il numero degli italiani che sono riusciti a superare il virus.

Ecco nel dettaglio la situazione nelle regioni italiane

