Coronavirus, da lunedì a Roma parte il servizio “taxi amico”: per gli anziani consegna gratuita farmaci e spesa

Coronavirus, da lunedì a Roma parte il servizio “taxi amico”: per gli...

Da lunedi 23 marzo parte l’iniziativa “taxi amico” di Pronto taxi 066645, servizio rivolto alle persone anziane che non possono uscire di casa. “Ritireremo e trasporteremo gratuitamente medicinali e spesa per poi consegnarli direttamente a domicilio” spiega la cooperativa Pronto taxi 6645.

“Sin dai primi giorni – commenta il sindaco di Roma Virginia Raggi – i tassisti hanno affrontato questa emergenza mettendosi a disposizione degli altri. Molti di loro hanno iniziato ad accompagnare gratuitamente medici e infermieri allo Spallanzani.

Gli operatori della cooperativa Prontotaxi 066645 si sono resi disponibili ad attivare il servizio ‘taxi amico’ per le persone anziane che non possono uscire di casa. Da lunedì ritireranno e trasporteranno gratuitamente medicinali e spesa per poi consegnarli direttamente a domicilio. Un gesto di solidarietà incredibile.

Una tra le categorie più colpite da questa emergenza è in prima linea per fornire un aiuto prezioso a tutta la comunità. Li voglio ringraziare. Anche se le regole ci impongono di stare ‘lontani’, sono azioni come queste che ci rendono ancora più vicini”.