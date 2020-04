Coronavirus, dagli Usa: “Il sole lo uccide in pochi minuti”

La luce solare può uccidere il coronavirus “in pochi minuti”, ha affermato il Dipartimento della sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Il dipartimento afferma di aver condotto ricerche che dimostrano che umidità elevata, temperature e luce solare possono uccidere il virus su tutte le superfici e nell’aria.

Bill Bryan, consulente scientifico e tecnologico del DHS, ha dichiarato: “La nostra osservazione più sorprendente finora è il potente effetto che la luce solare sembra avere nell’uccidere il virus sulle superfici e nell’aria. Abbiamo riscontrato un effetto simile anche quando l’aumento della temperatura e dell’umidità o entrambi sono generalmente meno favorevoli al virus“.

Luce del sole sconfigge il coronavirus: cosa dice la ricerca americana. Verità o bufala?

In una precedente ricerca, sembrava che il Covid-19 potesse resistere anche ad alte temperature. In questo studio, invece, i ricercatori hanno esaminato l’emivita del virus in diversi ambienti.

Quando la temperatura era di 21-24° C, l’emivita era di 18 ore, ma quando l’umidità veniva aumentata all’80%, l’emivita scendeva a sei ore. Nel frattempo, in presenza della luce solare, l’emivita ha toccato soli 1,5 minuti, secondo i ricercatori.

Sebbene i risultati siano stati elogiati dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, non sono stati resi disponibili al pubblico, sollevando preoccupazioni sulla loro validità. Parlando su MSNBC, il dottor Irwin Redlener, direttore del National Center for Disaster Preparedness della Columbia University, ha dichiarato: “Tutto ciò di cui questo scienziato ha parlato dalla Sicurezza nazionale era sostanzialmente incoerente, privo di senso, non supportato da prove e molto contrario a un molte cose che sappiamo.”

Nel frattempo, l’Organizzazione mondiale della sanità ha avvertito che la luce solare non impedisce il coronavirus. “L’esposizione al sole o a temperature superiori a 25° C NON previene la malattia di coronavirus. Puoi prendere il COVID-19, non importa quanto sia soleggiato o caldo. I paesi con clima caldo hanno riportato casi di COVID-19“.

L’OMS ha anche sconsigliato l’uso di lampade UV per tentare di combattere il virus. “Le lampade UV non devono essere utilizzate per sterilizzare le mani o altre aree della pelle poiché le radiazioni UV possono causare irritazione alla pelle“.