Coronavirus: dalla Bosch una macchina per il test in tre ore

La società produttrice di elettrodomestici Bosch ha sviluppato una macchina per il test del coronavirus in grado di diagnosticare la malattia in sole tre ore. Il test è completamente automatizzato, potrebbe essere utilizzato per aiutare le strutture mediche a effettuare diagnosi più rapide e si dice che abbia un’accuratezza del 95%.

Bosch crea una macchina per il test del coronavirus in grado di diagnosticare la malattia in sole 2,5 ore

Volkmar Denner, presidente del consiglio di amministrazione di Bosch, ha dichiarato: “Vogliamo che il test rapido COVID-19 di Bosch svolga un ruolo nel contenimento della pandemia di coronavirus il più rapidamente possibile. Accelererà l’identificazione e l’isolamento dei pazienti infetti.”

Il test non è solo rapido, ma può anche essere eseguito direttamente sul posto, eliminando la necessità di inviare campioni a un laboratorio per i test, un processo che di solito richiede due giorni.

Il dott. Denner ha spiegato: “Il tempo è essenziale nella lotta contro il coronavirus. La macchina di Bosch può essere utilizzata per testare COVID-19 e altre malattie respiratorie. Diagnosi rapida e affidabile direttamente sul posto, questo è il grande vantaggio della nostra soluzione”.

La macchina di Bosch può essere utilizzata per testare COVID-19 e altre nove malattie respiratorie, tra cui influenza A e B. Marc Meier, presidente di Bosch Healthcare Solutions, ha dichiarato: “La particolarità del test Bosch è che offre una diagnosi differenziale, che consente ai medici di risparmiare il tempo aggiuntivo necessario per ulteriori test. Inoltre fornisce rapidamente una diagnosi affidabile in modo da poter iniziare il trattamento adeguato più rapidamente.”

Bosch sta ora esaminando come implementare la macchina negli ospedali di tutto il mondo. Sfortunatamente, la linea temporale per questo processo rimane poco chiara, così come il prezzo delle macchine.