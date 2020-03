Coronavirus, D’Amato: a Roma 5 pazienti positivi trasferiti dallo Spallanzani alla Cecchignola

In mattinata a Roma, 5 pazienti positivi al Covid 19 verranno trasferiti dallo Spallanzani alla Cecchignola dove concluderanno la sorveglianza. Lo comunica l’assessore alla Salute della Regione Lazio, Alessio D’Amato che ringrazia “gli uomini della Difesa, all’Ares 118 e allo Spallanzani per la preziosa collaborazione”.

Caso negativo trasferito da Bergamo a Roma per liberare posti letto