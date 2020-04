C´era, in qualche modo da aspettarselo. Con la pandemia dilagante, il coronavirus in TV é di fatto l´argomento principale, quello dominante. Nel novero di una informazione di gran lunga monopolizzata dalle notizie, gli approfondimenti sul covid-19 svettano alcuni dati in particolare.

Quelli che vedono, tra i canali ´dominati´ dalle news sul Coronavirus, svettare, su tutte, Rai3 e Rete4. E´ quello che emerge in queste ore dai dati Agcom.

Coronavirus, dati Agcom, palinsesto TV monopolizzato da informazioni su Covid-19: Rai3 e Rete4 in vetta

L’argomento Coronavis ha preso il pieno dominio degli spazi televisivi,specie in ambito informativo. Ma il vero dato da analizzare nello specifico è quello sulla distribuzione del tema in termini di tempo e in riferimento alle varie emittenti t.

Sulla base di una recente pubblicazione dell’Agcom si evince infatti il tempo di argomento destinato al virus dai Tg e dagli approfondimenti delle principali reti nella fascia temporale 1-10 marzo. Cosa é venuto fuori?

I dati hanno dimostrato una similitudine tra Rai e Mediaset: la prima più presente attraverso i Tg (63% del tempo in totale), al seconda tramite gli approfondimenti extra-notiziari (64,44%).

aggiornamento ore 00,30

In particolare Tg Rai hanno affrontato il tema Coronavirus per un tempo superiore al 60%, con una esposizione superiore del Tg3, che nel periodo analizzato si è portato al 73,49%. La terza rete si è in cima anche negli spazi extra-Tg (73,22%), seguita da Rai2 (59,39%) e da Rai1 (50,12).

Sui canali Mediaset, invece é Rete4, a esser divenuta la rete di riferimento sul coronavirus, avendo dedicato alla pandemia il 71,88% del tempo con il Tg4 a quota 81,19%.

Su entrambe le statistiche, tg ed extra, Tgcom24 (56,79% – 64,77%) ha superato Canale5 (51,61% – 49,74%).

aggiornamento ore 5,43

Ampiamente dedicata alla informazione sul Coronavirus anche La7. Il Tg di Enrico Mentana ha dedicato il 71% del tempo all’emergenza sanitaria e riservato il 72,87% negli spazi extra, occupati da talk show.

Ovviamente lo sbilanciamento informativo é del tutto giustificato dalla pandemia in essere. Da una parte è il pubblico a chiedere aggiornamenti costanti; dall’altra le emittenti non hanno pensato di dosare i tempi e gli spazi per evitare un assuefazione o peggio effetti depressivi nella popolazione.

aggiornamento ore 8,01