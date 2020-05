Coronavirus, dati positivi dai test sul vaccino

Mentre a Ginevra l’Organizzazione mondiale della sanità bacchetta gli Stati e si discute, tra le righe, sugli effetti geopolitici della pandemia, in tutto il mondo si lavora per il vaccino anti Covid-19.

Moderna, la società di biotecnologia con sede a Cambridge, in Massachusetss, ha annunciato che i primi risultati della sua sperimentazione sul potenziale vaccino per il coronavirus sono stati “positivi”. I volontari che si sono sottoposti alle sperimentazioni “hanno sviluppato anticorpi del tutto simili ai pazienti guariti dal Covid-19”. Si chiude con successo la cosiddetta “fase uno dei test clinici”. Per ora il potenziale vaccino sembra essere “sicuro e ben tollerato”. Moderna è pronta per avviare la fase due della sperimentazione. In questa fase si studierà se il trattamento proposto è immunologicamente efficace e quali siano le dosi e i protocolli più adeguati. Moderna spera di partire con la fase tre già da luglio.

La storia di Moderna, l’azienda che ha sviluppato il vaccino in test per il coronavirus

l vaccino contro il coronavirus creato da Moderna si chiama mRna-1273 e la sua principale componente vaccino è la proteina S che ospita l’infezione cellulare, come è già avvenuto con la Sars.

