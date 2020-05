Coronavirus, Decreto Maggio, quando arriva, primo e secondo decreto: Cig, bonus, turismo, aiuti imprese e reddito emergenza

Ogni giorno nuove informazioni, nuovi scenari e nuovi orientamenti sembrano limare il percorso che conduce verso il famigerato Decreto di Maggio 2020, che ha preso il posto del Dl di Aprile preventivato dal governo e poi non arrivato.

Siamo in dirittura d’arrivo e anche oggi, 8 Maggio 2020, arrivano delle nuove delucidazioni in merito al provvedimenti di sostegno all’economia, sia per imprese che per i cittadini da parte del governo per superare la tremenda crisi dovuta alla pandemia da coronavirus.

Ecco tutte le ultime specifiche e i chiarimenti in data odierna.

Coronavirus decreto Maggio 2020 novità e quando esce e cosa conterrà

In piena emergenza da Coronavirus, e nel clou della Fase 2 è in arrivo il decreto Maggio 2020. Il governo sta valutando in queste ore di dividere il decreto maggio da 55 miliardi in due provvedimenti diversi. Una sorta di primo e di secondo decreto.

Qualora questa strada andasse a buon fine, si prevede questo tipo di scenario:

– Il primo decreto, da annunciare in tempi rapidi, rappresenterà una sorta di conseguenza del «Cura Italia», e prevederebbe le misure su cui la Maggioranza è già d’intesa, come la proroga Cig e gli ammortizzatori sociali, le risorse alle pubbliche amministrazioni, i bonus autonomi, gli aiuti per il settore turistico e la cultura (pari, sembra a 2,5 miliardi), i nuovi investimenti per la sanità (3,2 miliardi), e per i Comuni.

– Il secondo decreto – dovrebbe andare nello specifico degli aiuti alle imprese e il reddito di emergenza per i lavoratori senza reddito con lavoro sommerso e a nero. Argomenti, questi, ancora caldissimi sul tavolo delle trattative.

Coronavirus, decreto Maggio 2020, quali sono i tipi di aiuti e bonus

C’è pathoso nella Maggioranza in relazione al decreto Maggio che deve essere messo in piedi entro tempi brevi dal governo. Tra le ultimissime news circa il contenuto, sembrano avere conferma la presenza di:

1) Aiuti alle imprese, a loro volta divisi in:

a) Piccole imprese: tramite un meccanismo di ristoro dalle perdite causate dalla crisi e bonus bollette e affitti per:

artigiani,

commercianti

microimprese fino a 5 milioni di fatturato

l’intervento sarebbe pari a 7 miliardi di Fondo perduto. Tutti questi soggetti avranno contributi per 3 mesi sugli affitti, sulle bollette e un contributo a fondo perduto del 20-25% sulle perdite di fatturato.

Quanto agli altri tipi di interventi, si paventa quanto viene descritto nei seguenti punti:

b) Imprese con fatturato dai 5 milioni ai 50 milioni:

Per queste imprese il governo ha supposto degli sconti fiscali per favorire la ricapitalizzazione delle aziende, e si parla di un’azione sull’Ires o sull’Ace, il meccanismo fiscale per favorire la patrimonializzazione delle società.

c) Imprese con fatturato oltre i 50 milioni:

Si parla della Cassa depositi e prestiti per interventi sul capitale, immettendo risorse fresche.

2) Bonus 600 euro Inps ad aprile mentre per maggio dovrebbe esserci l’aumento a 1.000 euro.

3) Cassa integrazione: la proroga col decreto Maggio potrebbe avere la formula 5 settimane + 4 settimane così da scongiurare il ricorso all’ammortizzatore sociale.

4) Il Reddito di emergenza cambierà nome: sarà un contributo di emergenza da 400 a 800 euro per due mesi, aprile e maggio.

5) Reddito di cittadinanza: nessun allargamento dei requisiti del Reddito di cittadinanza che resterebbe nei vecchi parametri e non sarà concesso a chi ha Isee e proprietà di maggior valore.

