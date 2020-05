Coronavirus, Decreto Rilancio 2020 testo definitivo oggi in CdM: le misure, bonus 800 euro, Reddito emergenza, fondo perduto, bonus bollette affitti, vacanze e bicicletta

Intanto nello schema del testo del decreto Rilancio c’è la cancellazione dell’acconto Irap per 4 miliardi, per i ristori a Fondo perduto delle Pmi per 6 miliardi, per l’adeguamento delle attività produttive e dei negozi con il credito d’imposta 80%, e ancora la Cig e 4 miliardi e mezzo per il bonus autonomi.

Lo schema prevede 130 miliardi di liquidità a sostegno all’economia. Ci sono anche 2 miliardi per le misure fiscali, 2,5 miliardi per il turismo e la cultura, 5 invece per Sanità e sicurezza.

Fase 2 da coronavirus ci saranno le tanto sospirate nuove aperture allargate il 18 maggio. Nello stesso momento vi è attesa per capire quando parlerà il premier Conte se, in questa combattutaci saranno le tanto sospirate nuove aperture allargate il 18 maggio. Altro tema di discussione è la presunta introduzione anche di una nuova autocertificazione di famiglia.

Aggiornamento ore 00.41

Coronavirus decreto Rilancio, le misure per le imprese e le famiglie

“Il presidente Conte, i ministri e le forze di maggioranza stanno lavorando senza sosta, confrontandosi costruttivamente e nel segno dello spirito di squadra, con un solo obiettivo: dare nelle prossime ore il via libera a una solida rete di sostegni, aiuti e investimenti a protezione di cittadini, famiglie e imprese alle prese con una crisi senza precedenti”: questo si evince da una nota di Palazzo Chigi.

Ma quali sono alcuni degli ultimi punti emersi in questo ampio Decreto? Nel nuovo decreto Rilancio, già conosciuto come Dl Aprile e poi ribattezzato Decreto Maggio dopo lo slittamento, ci saranno, come anticipato alcuni interventi quali il taglio saldo e acconto IRAP 2020 per le imprese fino a 250 milioni di fatturato, senza i paletti sul volume di perdite subite a causa del coronavirus.