Coronavirus, deputato corre in strada, denunciato: “Non sapevo”. Ecco chi è

Non in Italia, almeno, dove un deputato è stato sorpreso a correre in strada ed è stato denunciato. “Non sapevo”, ha detto. Cosa, non sapeva, esattamente?

Coronavirus, deputato corre in strada, denunciato. Ecco chi è

La crisi Coronavirus Italia è all’apice, e sono state divulgate e promulgate nuove norme restrittive, per evitare i contagi. Specie per chi fa jogging. Eppure c’è un deputato che non lo sapeva.

Si tratta di Valentino Valentini di Forza Italia ed è stato beccato mentre faceva jogging violando le normative anti Coronavirus.

Il deputato di Forza Italia ha trasgredito le norme del Governo per frenare il diffondersi del Coronavirus Italia: Valentino Valentini, 57enne membro del partito fondato da Silvio Berlusconi stava facendo jogging all’interno di Villa Borghese a Roma.

Sorpreso dalle forze dell’ordine, ha risposto di non sapere che lì fosse vietato correre. È successo domenica 22 marzo 2020, con Valentini che indossava pure la tuta sportiva ufficiale della Camera dei deputati.

In questi casi, ovviamente, tutti sono uguali di fronte alla legge, anche un rappresentante del popolo italiano eletto. Negli ultimi giorni il governo è stato obbligato a regolamentare l’attività di chi esce di casa per fare sport, poichè questo diventa veicolo per il Covid-19.