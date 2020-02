Coronavirus, Di Maio: “Ecco come tutelare il nostro made in Italy”

“Ho convocato una riunione per fare il punto sull’export italiano e sul made in Italy. Ci sono 300 milioni di euro pronti con l’Istituto del Commercio Estero in favore delle nostre aziende e discuteremo insieme di come reagire al meglio di fronte a questo momento. Altri 350 milioni saranno stanziati per il fondo sull’export di Sace-Simest“. Inoltre, “Abbiamo il dovere di agire con la massima serietà continuando a dare supporto H24 ai nostri cittadini e tutelando anche l’economia del nostro Paese“.

Così dalla sua pagina Facebook Luigi Di Maio, intervenendo sull’emergenza coronavirus.

“Nel mondo i report sulla nostra situazione”

Il ministro degli Esteri ha anche tenuto a sottolineare come, “Più fake news vengono diffuse e più danni, anche a livello economico, subisce il nostro Paese. E questo non possiamo permetterlo. Non a caso, ho dato indicazione di informare direttamente, e puntualmente, anche tutti gli ambasciatori degli altri Paesi accreditati in Italia. Per portare avanti questo percorso di trasparenza nei confronti degli altri Stati – ha proseguito Di Maio – come anticipato nei giorni scorsi, è già stato inviato alle nostre ambasciate nel mondo il primo report con tutti i dati precisi sul coronavirus: numeri, focolai, aree geografiche coinvolte. Questi report saranno aggiornati a cadenza giornaliera“.

“Arginare la diffusione all’estero di notizie imprecise”

Poi il titolare della Farnesina ha tenuto ad informare che “al Consiglio dei ministri ho portato un piano specifico che punta ad informare correttamente tutti gli Stati esteri sul reale andamento delle cose in Italia. Il compito del ministero degli Esteri è anche questo. Abbiamo messo in sicurezza tutti i nostri connazionali che erano all’estero. Ora dobbiamo pensare ad arginare la diffusione all’estero di notizie imprecise o addirittura false che si stanno propagando in questi giorni“.

A dimostrazione della fiducia che gli altri paesi hanno nei nostri confronti, ne è riprova il vertice Italia-Francia in agenda per domani a Napoli: “Ci sarà il vertice Italia-Francia a Napoli con il presidente Macron e questo dimostra la fiducia che gli altri Stati hanno nell’Italia nel continuare tutte le attività previste“.

Max