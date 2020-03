Coronavirus diretta conferenza stampa Conte: a breve nuovi importanti aggiornamenti

Anche questa sera, 11 marzo 2020, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sarà in conferenza stampa da Palazzo Chigi per annunciare importanti aggiornamenti sull’emergenza coronavirus.

Dopo la storica decisione di istituire un’unica “zona rossa” per tutto il Paese, annunciata in conferenza stampa due giorni fa, a breve il premier darà l’annuncio probabilmente di nuove misure, più stringenti, probabilmente per alcune zone come la Lombardia, fra le più colpite.

A più riprese infatti le istituzioni regionali (come il governatore lombardo Fontana) hanno richiesto al governo centrale di adottare ulteriori restrizioni, chiudendo tutte le attività non essenziali e bloccando i trasporti.

Aggiornamento ore 21

Coronavirus, la conferenza stampa in diretta di Giuseppe Conte