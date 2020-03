Coronavirus, disinfettante mani: ecco per quali malattie funziona e quali no

Questa settimana, i casi di coronavirus hanno portato a un panico diffuso sulla diffusione della malattia. Per fortuna, ci sono una serie di misure preventive che puoi prendere per ridurre il rischio di contrarre il virus COVID-19.

Uno di questi metodi chiave è il normale lavaggio delle mani, anche se può essere complicato quando sei in viaggio. In quel senso, il disinfettante per le mani è un’ottima alternativa quando sei in giro, anche se gli esperti hanno avvertito che non è efficace come usare acqua calda e sapone.

Disinfettante per le mani: uccide il coronavirus? Ecco tutti i virus che sconfigge

Su Popular Science è stato creato un diagramma utile per mostrare su cosa funziona effettivamente il disinfettante per le mani e tutti i patogeni che, invece, non uccide.

Il grafico rivela che il disinfettante per le mani è efficace contro una serie di microrganismi, tra cui COVID-19, MRSA, influenza, epatite B, E-coli, HIV e tubercolosi. Tuttavia, il disinfettante per le mani non è protettivo contro otto microrganismi chiave: norovirus, afta epizootica, calicivirus, poliovirus, epatite A, Cryptosporidium, Clostridium difficile e polyomavirus.

Sulla base dei risultati, gli esperti stanno esortando il pubblico a lavarsi le mani con acqua e sapone ove possibile. Parlando con Mirror Online, il medico Babak Afshar ha spiegato: “Il consiglio principale è usare acqua e sapone per lavarsi le mani, questo è il modo migliore per sbarazzarsi dei batteri. Il disinfettante per le mani non è così buono, ma è meglio di niente, soprattutto se sei in pubblico”.

Ecco la lista dei patogeni che vengono combattuti con il disinfettante per le mani:

COVID-19

MRSA

Influenza

Epatite B

E-coli

Epatite C

Acinetobacter baumanii

Enterococco fecale

Zika

candida albicans

HIV

Pseumonas aeruginosa

Tubercolosi

MERS

Ebola

SARS

Coronavirus, su cosa il disinfettante per le mani non funziona

Ecco la lista dei patogeni che non vengono sconfitti con il disinfettante per le mani:

Norovirus

Afta epizootica

calicivirus

poliovirus

Epatite A

Cryptosporidium

Clostridium difficile

polyomavirus