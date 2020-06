Coronavirus e Fase 3, tutte le news ad Agorà oggi 16 Giugno 2020 su Rai3

Il punto sullo stato di avanzamento del Coronavirus e su come procede la Fase 3, tutte le news di stampo politico ed economico e sociale relative e un focus su come stanno vivendo gli italiani questi ‘passaggi’: di questo si parla ad Agorà oggi 16 Giugno 2020 su Rai3 come sempre alle 8.00.

Dunque nella puntata in onda oggi martedì 16 giugno, dalle 8.00 su Rai3, Agorà prosegue a concentrarsi sulla ripartenza in Fase 3 con gli aggiornamenti e le news in diretta, tra esperti e diversi collegamenti dal territorio.

Tra gli ospiti di Serena Bortone ci saranno Fabio Pammolli, Politecnico di Milano – Fondazione Cerm, Annamaria Furlan, segretaria generale Cisl, e Fabio Massimo Castaldo, vicepresidente parlamento europeo M5s.

E ancora, poi, presenti Debora Serracchiani, vice presidente Partito Democratico, Giorgio Mulè, Forza Italia, Riccardo Molinari, capogruppo Lega Camera deputati, Maurizio Casasco, presidente Confapi, Gaetano Pedullà, direttore La Notizia, Maria Latella, giornalista, Paola Tommasi, Libero.