Coronavirus, ecco il bilancio quotidiano della Protezione Civile

Appuntamento col bilancio della Protezione Civile, come ogni giorno, attraverso i dati illustrati dal Commissario straordinario per l’emergenza Angelo Borrelli.

“Oggi i deceduti sono 49“, ha esordito il capo della Protezione Civile, spiegando che ad oggi le vittime salgono a 197. Divise per Regione, 135 sono i morti in Lombardia, 37 in Emilia Romagna 37, 12 nel Veneto, 4 in Piemonte e nelle Marche, 3 in Liguria, ed 1 nel Lazio e in Puglia.

“Le persone attualmente positive sono invece 3.916 – ha aggiunto Borrelli – Del totale dei positivi, 2394 sono ricoverati con sintomi, 462 sono in terapia intensiva, e 1060 in isolamento domiciliare“.

La situazione in Lombardia

Per quel che riguarda nello specifico la Lombardia, ad oggi i casi registrati di coronaviruis sono 2612, quindi 361 in più rispetto a ieri. Come ha spiegato l’assessore al Welfare lombardo, Giulio Gallera, dei 1.622 ricoverati nelle strutture ospedaliere lombarde, 309 si trovano in terapia intensiva, “In un solo giorno – spiega Gellera – ci sono 65 persone in più in terapia intensiva”. Di contro però crescono fortunatamente anche i pazienti dimessi: 469.

In termini di assistenza, spiega l’assessore, per la terapia sono 400 i posti letto disponibili, “la Regione è riuscita a recuperarne e riconvertirne 80” e, Cremona a parte, prosegue l’assessore, “tutti gli altri capoluoghi di provincia hanno un numero di casi fortemente contenuto. Non pensiamo in alcun modo, almeno da parte nostra, ad azioni specifiche su grandi aree urbane, come eventuali zone rosse“.

Il punto in Emilia Romagna

Qui si contano 870 casi di positività al coronavirus, dunque rispetto a ieri sono 172 in più, mentre sono saliti da 2.884 a 3.136 i campioni refertati. Come spiega l’ex assessore alla Sanità Sergio Venturi, oggi commissario dell’Emilia-Romagna per l’emergenza, per la maggior parte di casi si tratta di persone con un quadro clinico non grave, i cui sintomi – quando ci sono – sono lievi. Non a caso in isolamento casalingo si trovano 366 pazienti, per i quali non è stato ritenuto di dover intervenire a livello ospedaliero.

Venturi ha inoltre annunciato che “L’Emilia-Romagna trasformerà alcuni ospedali in nosocomi Covid-19, per curare solo i malati da coronavirus”

Sono invece 52 i pazienti in terapia intensiva (20 in più rispetto a ieri) mentre, i decessi, da 30 sono diventati 37.

Le 7 nuove vittime sono: 5 di Piacenza (4 maschi di 77, 82, 83, 85 anni, ed una donna di 94); e due donne di 84 e 68 anni della provincia di Parma. Purtroppo, come per altri casi nel Paese, la maggioranza delle persone decedute era affetta anche da altre patologie pregresse, quando non addirittura plurime.

C’è infine da segnalare 1 caso, il primo, positivo nella provincia di Ferrara.

