Coronavirus: ecco perché la vitamina C non aiuta

Dalle arance ai peperoni, sin dalla giovane età siamo incoraggiati a mangiare cibi ricchi di vitamina C. Con l’epidemia di coronavirus, molti preoccupati si sono precipitati a fare scorta di questi alimenti nella speranza di rafforzare il loro sistema immunitario.

Tuttavia, gli esperti hanno avvertito che ci sono pochissime prove che la vitamina C aiuterà a scongiurare il coronavirus.

Parlando con il New York Times Parenting, il dott. William Schaffer del Vanderbilt University Medical Center, ha dichiarato: “Se ci sarà un vantaggio, sarà molto modesto”.

Coronavirus e Vitamina C: può davvero aiutare? La parola all’esperto. Cosa mangiare per sconfiggere il virus

Ciò non significa che gli scienziati non stiano studiando se la vitamina C potrebbe migliorare i sintomi per le persone che hanno già il coronavirus. Gli scienziati dell’ospedale Zhongnan di Wuhan hanno avviato uno studio con 140 pazienti per verificare se dosi elevate di vitamina C possano aiutare ad alleviare i sintomi.

Il gruppo di test riceverà trasfusioni di vitamina C due volte al giorno per sette giorni, con ogni infusione contenente 12 g di vitamina C. Per fare un confronto, la raccomandazione giornaliera per un maschio adulto è di soli 90 mg. Il processo terminerà a settembre, quando saranno pubblicati anche i risultati.

Mentre per la vitamina C deve ancora essere dimostrato il valore protettivo dal coronavirus, il supplemento alimentare è ancora molto importante per la tua salute.

La vitamina C, nota anche come acido ascorbico, può aiutare a proteggere le cellule e mantenerle in salute, mantenere la pelle sana, i vasi sanguigni, le ossa e la cartilagine e persino aiutare con la guarigione delle ferite.

Tuttavia, consumare troppa vitamina C può anche causare problemi. Il NHS ha spiegato: “L’assunzione di grandi quantità (più di 1.000 mg al giorno) di vitamina C può causare mal di stomaco, diarrea e flatulenza. Questi sintomi dovrebbero scomparire quando si interrompe l’assunzione di integratori di vitamina C.”