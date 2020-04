Coronavirus, fa la spesa 11 volte in un giorno: multata. Ecco chi è, e dove è successo

Nel corso dei rituali controlli per frenare l’emergenza coronavirus di questi giorni è emersa la vicenda di una persona che ha fatto la spesa 11 volte in un giorno ed è stata multata. Ma di chi si tratta? Come è andata l’intera vicenda?

Ecco tutte le specifiche del caso molto particolare che si è verificato e che, come detto, si è concluso con una inevitabile multa.

Coronavirus, fa la spesa 11 volte in un giorno: multata anziana di Grado, Gorizia

I controlli da Coronavirus portano a galla casi a dir poco controversi e bizzarri che fanno scoprire quanto alcune persone non abbiano forse ben compreso appieno il livello di emergenza sanitaria e sociale in corso in Italia e nel mondo.

Nonostante le note restrizioni legate ai controlli per il Coronavirus, una donna è andata diverse volte in un solo giorno al supermercato per fare la spesa. E, scoperta dalla Polizia Locale, ha dovuto pagare una multa. Neppure tanto salata nonostante la gravità di quanto commesso.

Come sappiamo, restare a casa è un obbligo a causa della emergenza, ma c’è ancora troppa gente che va in giro accampando mille scuse, in strada ed al supermercato: il rischio di far circolare il Covid-19 e di fare ammalare sé stessi e gli altri è altissimo, ma questo sembra non entrare nella testa di tutti.

Ecco che si è infatti registrato sabato 4 aprile un caso a Grado, in provincia di Gorizia, con una donna che è andata in un giorno ben 11 volte al supermercato.

Su di lei è scattato un provvedimento: la donna avrà a disposizione un mese di tempo per pagare la contravvenzione. Altrimenti la sanzione amministrativa a suo carico salirà a 400 euro.

Lei è una donna anziana, in base a quanto rende noto il quotidiano ‘Il Piccolo’. Il suo viavai ha insospettito i vigili, che l’hanno vista andare e venire al supermercato per una decina e più di volte.

Ad ogni giro tornava con, tra le mani, qualche piccolo bene alimentare. Ad un primo rimprovero di stare a casa, la donna ha fatto, pare, orecchio da mercante. Nemmeno le parole di ammonimento degli esponenti delle forze dell’ordine le hanno fatto capire l’importanza di stare in casa, ed è dunque poi seguita la multa.

