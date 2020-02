Coronavirus, Facebook scende in campo ed elimina le notizie false

Il Coronavirus è un’emergenza sanitaria internazionale, lo ha annunciato nei giorni scorsi l’Organizzazione mondiale della sanità ed ora, dopo i 249 morti e gli oltre 12mila casi di contagio confermati, anche il social network Facebook ha deciso di attivarsi.

Per contrastare i tanti contenuti fake che in questi giorni di paura stanno girando sui social network di proprietà di Mark Zuckerberg, l’azienda con sede a Menlo Park ha annunciato la volontà di eliminare tutte le notizie false relative al #Coronavirus.

Solitamente le piattaforme di Zuckerberg tendono a depotenziare la visibilità delle fake news, senza eliminarle dai social network. In questa occasione, però, l’azienda di Zuckerberg ha svelato la volontà di voler contribuire a ripulire Facebook e Instagram dai contenuti falsi, così da limitare allarmismi infondati legati a fake news e foto e video falsi.

Facebook cancella le fake news sul Coronavirus

Come riportano le regole sulla disinformazione su Facebook: “Quella tra notizie false e satira o opinioni è una linea sottile. Per questi motivi, non rimuoviamo le notizie false da Facebook, ma ne riduciamo la diffusione in modo significativo mostrandole più in basso nella sezione notizie”.

Tuttavia nel caso del Coronavirus sono state applicate le regole sulle minacce reali alla sicurezza pubblica o personale. Da quanto riportato dal capo della divisione sanità della piattaforma Kang-Xing Jin: “Inizieremo a cancellare post con contenuti pericolosi, cercando piuttosto di indirizzare i lettori solo verso notizie vere. Queste nuove misure saranno applicate anche agli hashtag che promuovono notizie false anche via Instagram”.

Nelle prossime ore, dunque, assisteremo all’eliminazione di numerosi video fake e notizie relative al Coronavirus. La novità interesserà in particolar modo Facebook e Instagram mentre non prevede provvedimenti su WhatsApp dove le conversazioni sono private e crittografate.