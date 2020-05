Coronavirus, Fase 2, Informativa urgente del Premier Giuseppe Conte sul Covid-19 in diretta oggi 21 Maggio su Rai2 e Rai3: orari, diretta, streaming

Un nuovo passaggio istituzionale importante da parte del premier Giuseppe Conte che quest’oggi 21 Maggio 2020 si dedicherà ad un intervento all’interno del Senato per una informativa urgente relativa alla pandemia da coronavirus e per dare le ultime informazioni in merito a come si sta gestendo l’emergenza in tutto il territorio nazionale.

L’intervento del premier Giuseppe Conte, che come ormai noto, dopo una lunga attesa relativa alle sue parole, ha parlato alla nazione attraverso una conferenza stampa molto attesa (nella quale aveva illustrato tutti i punti cruciali relativi al famigerato Decreto Rilancio, voluto per dare slancio alle imprese, ai cittadini, e a tutta l’economia nazionale colpita dalla crisi figlia del lockdown) avrà anche dei passaggi televisivi quest’oggi.

A che ora andrà in onda l’intervento di Conte e su quali canali? Come sarà possibile seguirlo? E’ presto detto.

Coronavirus, Fase 2, Informativa urgente del Premier Conte 21 Maggio 2020: orari e canali

Dunque ci sarà oggi una informativa urgente del Premier Conte sul Covid-19: l’intervento del capo del governo andrà in diretta su Rai2 e Rai3.

L’appuntamento è per oggi Giovedì 21 maggio, a partire dalle 12.00: il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, renderà un’informativa urgente, in Senato, sulla gestione della Fase-2 dell’emergenza da epidemia di coronavirus.

L’appuntamento sarà trasmesso in modo integrale in diretta, a cura di Rai Parlamento, la testata diretta da Antonio Preziosi, su Rai2 dalle 12.00 alle 12.25, su Rai3 dalle 12.25 alle 14.00 e di nuovo su Rai2 dalle 14.00 alle 14.20.

E’ verosimile che Giuseppe Conte intenda dare gli ultimi aggiornamenti in merito alla diffusione attuale, numeri alla mano, della curva dei contagi da Covid-19, ma anche sulle differenziazioni, si immagina, relative alle singole aree geografiche. E’ ipotizzabile anche una parte del discorso legato ai dispositivi di sicurezza.

