Coronavirus Fase 2, quando e come riaprono i parchi: passeggiate, distanze, mascherine, runner

Con la pandemia da Coronavirus siamo stati abituati nostro malgrado alla distanza e agli isolamenti. Ma ora che si avvicina a grandi passi la Fase 2, sono tante le attivitá e i luoghi pubblici pronti a riaprire i battenti.

In particolare, vi é molta attesa per i luoghi di aggregazione pubblica e sociale. In particolare, ci domandiamo quando e come riaprono i parchi.

Quali saranno le regole per le passeggiate con i bambini e vi sará il ritorno dei runner?

Coronavirus Fase 2, così riaprono i parchi: passeggiate con i bambini e regole generali

Dal 4 maggio dovrebbe esserci il via libera, e i cancelli saranno aperti: pur se con le precauzioni delle mascherine e delle distanze e sempre facendo salvo il buon senso delle persone, dunque, dal 4 Maggio si torna nei parchi.

Lo sblocco del lockdown dal 4 maggio porterà una novità tra le piú attese da tutti, ma specialmente dai genitori: la riapertura dei parchi. I giardini pubblici recintati sono stati uno dei principali messaggi chiari, dei simboli emblematici di questo isolamento forzato dal coronavirus.

Ma se finora erano interdetti al pubblico, causa emergenza Covid, a seguito delle norme dettate da Palazzo Chigi le cose cambieranno a breve.

Un tipo di divieto quello dei parchi pubblici che ha messo a dura prova le abitudini di tanti italiani, e che sui bambini si é mostrata alquanto restrittiva, anche se necessaria.

Al massimo, in questa fase vi é stata la possibilitá di piccoli momenti di brevi passeggiate intorno a casa. E nemmeno ovunque.

Adesso, con la ripartenza, si riaprono i cancelli di parchi e giardini per permettere ai bambini, se accompagnati dai genitori (si ipotizza uno solo), di dare libero sfogo alla voglia di uscire dopo un periodo di chiusura forzata, e per di piú mentre non sono lezioni scolastiche.

La misura è ancora alla fase embrionale: ma nei parchi dovrebbero far ritorno anche i runner, per cui verrebbe tolto il vincolo di correre appena nei dintorni della propria abitazione e dovrebbe estendersi anche la passeggiata assieme al proprio animale domestico.

