Coronavirus, Fase 2, quando riaprono i dentisti, odontoiatri e ignienisti dentali

Siamo prossimi a diverse riaperture e pur con le mille difficoltà e cautele diverse attività, aziende, lavori e realtà economiche dovrebbero riprendere il discorso interrotto con la messa a norma del lockdown generale voluto dal governo Conte per frenare l’avanzata del covid-19 nel nostro territorio.

Con l’abbassamento dei dati relativi ai contagi ed ai ricoveri per coronavirus, si è nella imminenza, il 4 Maggio a diverse riaperture. Ma tanti, se non tutti, si interrogano su cosa riapre e cosa no.

Tipico è il caso dei bar e dei ristoranti che ancora non sanno quando potranno riprendere. E poi ci sono diverse attività professionali che sono a dir poco necessarie e utili, e il cui ricorso a volte proprio non può essere differito da parte dei cittadini: e che tuttavia non sanno quando ripartire.

E’ per esempio il caso dei dentisti. Quando riaprono dentisti e igienisti dentali? E’ una delle domande clou in questo periodo, dal momento che moltissimi italiani ne hanno bisogno e non sanno proprio come fare a risolvere i propri problemi o a chi rivolgersi.

Quando riaprono i dentisti?

Come prima cosa è bene fare un punto di chiarezza sul fatto che in realtà i dentisti odontoiatri non hanno mai chiuso del tutto.

Infatti, malgrado la pandemia da COVID-19, questi sono rimasti aperti trattando però i casi urgenti dal momento che la loro attività è stata riconosciuta come prioritaria in diverse situazioni.

In piena pandemia, certo non era consigliato andare dal dentista per questioni rimandabili, perché questa è una delle attività dove il rischio di contagio è elevato.

Dopo che il premier Giuseppe Conte ha parlato del 4 maggio 2020 come prima data per la ripresa, è possibile immaginare una riprogrammazione anche la ripresa anche delle cure ordinarie da parte di dentisti e igienisti dentali.

La programmazione è doverosa al fine che il tutto proceda nella totale sicurezza. È per questo che gli odontoiatri stanno lavorando al fine di individuare nuove modalità di gestione del lavoro per garantire la ripresa dei trattamenti in sicurezza, sia per il professionista che per il paziente.

Secondo le ultime novità in materia relative al dossier realizzato dalla task force guidata da Vittorio Colao, ed alle classificazioni delle attività per livello di rischio, in questo caso ci sarà da aspettare.

Infatti i dentisti dovrebbero essere tra gli ultimi a riaprire regolarmente con i trattamenti ordinari.

In poche parole i dentisti non avranno l’autorizzazione a riprendere in data 4 maggio 2020: i professionisti dovranno attendere ancora qualche settimana prima di procedere con la riapertura al pubblico.

Quando riprendono le visite ordinarie per dentisti e igienisti dentali

Dunque se molte attività ripartono lunedì 4 maggio 2020 specie negli ambiti produttivi, alle attività dei vari dentisti e igienisti, ci sarà da attendere salvo, appunto occuparsi dei soli casi urgenti.

Secondo gli standard di classificazione del rischio individuati dal team di esperti per i dentisti occorre la massima prudenza per via dell’alto rischio contagio.

Ciò non solo per via della vicinanza fisica fra paziente e specialista, ma anche da alcuni strumenti usati. Ad esempio, il trapano che va a produrre aerosol contenente minuscole goccioline di saliva, le quali potrebbero essere veicolanti per la diffusione del coronavirus.

Ovvio, i trattamenti per la salute orale non possono essere rimandati ad oltranza. Ecco perché bisogna progettare una ripresa delle attività.

Come detto da Raffaele Iandolo, Presidente nazionale della Commissione Albo Odontoiatri, “se le misure restrittive fossero allentate dopo la data del 4 maggio, la ripresa delle attività potrebbe avvenire anche nel corso del mese di maggio, alla metà o alla fine del mese”.

Di conseguenza, tra l’11 e il 27 di maggio potrebbe esserci il ritorno per dentisti e igienisti, nel rispetto delle nuove norme per il contenimento dei contagi.

