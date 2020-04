Coronavirus, Fase 2: quando riaprono i negozi di abbigliamento: regole, restrizioni, cosa cambia

Tra i tanti interrogativi in questa fase/pre Fase 2 che, da quando é scoppiata la pandemia da coronavirus é diventata una delle attese piu´ snervanti degli italiani, vi sono anche i quesiti che fanno riferimento alla voglia, da parte dei cittadini, di sapere quando riapriranno i negozi di abbigliamento.

Al di lá delle attese di tornare nei centri commerciali, infatti moltissimi italiani e italiane si trovano davvero nella necessitá di tornare a poter far compere nei centri di abbigliamento.

Tante persone hanno bisogno di dare una sterzata al proprio look, o di aggiornare il guardaroba, ma piú che altro, oltre le ragioni di estetica e di moda, vi sono le contingenze. A tante persone servono vestiti, perché per logorio o troppo uso non ne hanno a sufficienza: stessa cosa per capi intimi, e lingerie oppure per quanto concerne abiti primaverili, vista la stagione.

Dunque come fare se i negozi sono chiusi? Ecco perché tanti sperano che le riaperture arrivino presto. Ma quando?

Negozi di abbigliamento: quando riaprono e cosa cambia

Per la riapertura i negozi di abbigliamento bisogna prima di tutto seguire tutto un vademecum comportamentale e di restrizioni per la sicurezza di personale e clienti.

Per garantire alcuni standard di sicurezza lo staff deve seguire degli indirizzi molto particolari previsti per la Fase 2. Ma quando riaprono e cosa cambierà?

aggiornamento ore 1.17

In queste ore si sta valutando anche la riapertura dei negozi di abbigliamento, ma quello che troveremo, quando accadrá sará quasi un mondo nuovo: un’esperienza di acquisto del tutto nuova rispetto a quella a cui siamo abituati.

Tra le linee chiave che occorre rispettare, per garantire la sicurezza dei clienti si prevedono norme igieniche più rigorose. La questione che più spaventa è l’incolumità dei clienti che dovranno toccare e provare i capi provati da altre persone e che possono diventare un vettore di contagio.

aggiornamento ore 5,13

Ecco perchè la premura é tanta. Il Governo continua a imporre l’utilizzo di guanti e mascherine agli addetti alla vendita, il mantenimento della distanza minima di almeno un metro e la presenza di un dispenser di disinfettante per tenere pulite le casse.

Si sta pensando anche l’idea di prolungare l’orario ed estendere le aperture a tutta la settimana, per i commercianti che potranno sostenere le spese, al fine di evitare grandi afflussi all’interno dei negozi.

Riapertura negozi di abbigliamento: quando e le novità previste

Una riapertura dei negozi, é prevista per il 4 maggio, anche se parziale, per i rivenditori di capi di abbigliamento che a quanto pare non siano considerati centri di grande agglomerato.

Insomma, non i centri commerciali. Una alternativa riguarda la data del lunedí successivo, 11 Maggio, mentre per alcune attivitá a rischio si parla di quello ancora dopo.

Oltre alle altre misure di sicurezza comuni a tutti i negozi, potrà essere previsto l’obbligo di sanificare i camerini ed i vestiti provati dai clienti prima di rimetterli sugli scaffali.

Proprio per questo motivo si stanno valutando dei sistemi in grado di permettere la sterilizzazione dei tessuti, garantendo la massima igiene dei prodotti e dei locali.

Da alcune ricerche è emerso infatti che il coronavirus può resistere a lungo sulle superfici, per cui è possibile infettarsi anche maneggiando degli oggetti toccati in precedenza da una persona positiva al virus, come un vestito all’interno di un negozio.

aggiornamento ore 9,23