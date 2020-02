Coronavirus ferma il Salone del Mobile

Il Salone del mobile una delle più importanti kermesse Milanesi ha pagato dazio all’emergenza coronavirus.

L’importante manifestazione che lo scorso anno ha accolto quasi 400 mila visitatori provenienti da tutto il mondo doveva tenersi nel mese di Aprile ma in virtù degli ultimi aggiornamenti la direzione ha spostato la data dal 16 al 21 Giugno per far fronte all’emergenza.

Il Sindaco milanese Sala ha commentato così la notizia:”E’ una decisione giusta. Io sto chiedendo agli amici del settore dell’arredamento uno sforzo perché Milano non può fermarsi. Dobbiamo oggettivamente lavorare perché questo virus non si diffonda, ma non si deve nemmeno diffondere il virus della sfiducia. Milano deve andare avanti”.