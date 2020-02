Coronavirus, Fontana in auto isolamento: collaboratrice del Governatore è positiva al test

Una scelta consapevole, autonoma e saggia quella del governatore Fontana, che ha deciso di andare in autoisolamento dopo l’ufficialità di in caso di positività ai test sul coronavirus di una collaboratrice inserita nel suo entourage.

Coronavirus, Fontana in autoisolamento: una sua collaboratrice è positiva al test. Le parole su Fb

Una collaboratrice del governatore della Lombardia Attilio Fontana dunque è risultata positiva al coronavirus e lui andrà in auto-isolamento. Lo comunica lui stesso sulla sua pagina social.

“Da oggi qualcosa cambierà – dichiara in un video su Facebook, confermando il caso di positività della sua collaboratrice – perché anche io mi atterrò alle istruzioni date dall’Istituto Superiore della Sanità, per cui per due settimane cercherò di vivere in sorta di auto-isolamento che soprattutto preservi le persone che vivono e lavorano con me”.

“Quando mi vedrete nei prossimi giorni in questo modo non spaventatevi – prosegue dunque Fontana mentre indossa nel video su Facebook la mascherina – Sono sempre io e sono pronto a difendere tutti gli altri lombardi che verranno in contatto con me da ogni possibile infezione”.

E poi ancora: “Mi auguro ce ne sarà bisogno per poco tempo perché sono convinto che con l’impegno che stiamo mettendo noi e stanno mettendo tutti i cittadini nello spazio di pochi giorni riusciremo a rallentare la diffusione del virus e poi a interromperla”.