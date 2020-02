Coronavirus, gite scolastiche congelate fino al 15 marzo

Nell’ambito delle misure di contentimento dei contagi da coronavirus previste nel dpcm attuativo dello specifico decreto, è stato annunciato che “I viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese fino al 15 marzo 2020”.

Quanti hanno già provveduto al pagamento dei viaggi, saranno puntualmente rimborsati.

Scuole chiuse? Arriva la didattica telematica

Inoltre, spiega ancora il decreto, “la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia di durata superiore a cinque giorni avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti. Inoltre, i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l’attività didattica sia stata sospesa per l’emergenza sanitaria, possono attivare, di concerto con gli organi collegiali competenti e per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità“.

