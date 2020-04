Coronavirus, gli ultimi aggiornamenti dal mondo della notte del 3 Aprile 2020

Ora dopo ora, ma in realtà minuto dopo minuto, in tutto il mondo arrivano in sequenza sempre nuovi dati, notizie e informazioni e report relativi al coronavirus, a come sta evolvendo la pandemia e ai vari movimenti circa positivi, ricoveri e, purtroppo, decessi.

La crisi planetaria, non solo sanitaria, sta del resto condizionando la vita di miliardi di esseri umani, trasformando tutte le abitudini dei singoli, della collettività e gettando il mondo economico e finanziario verso la peggior crisi immaginabile.

Ecco in tal senso quali sono state alcune delle principali ultime notizie che si sono riscontrate nella notte del 3 Aprile 2020.

Coronavirus, gli ultimi aggiornamenti: risoluzione Onu e solidarietà Putin-Trump

00:09 – In Usa, Biden si esprime nel merito della possibilità di allentare le sanzioni Usa verso l’Iran: Joe Biden, leaer democratico nella corsa alla Casa Bianca, ha chiesto un allentamento delle sanzioni americane contro i Paesi ‘ colpiti dalla pandemia di coronavirus, a partire dall’Iran, per facilitare l’arrivo di materiale medico.

00:51 – Arriva la prima risoluzione Onu, in termini di cooperazione: L’assemblea generale dell’Onu ha approvato una risoluzione che chiede “cooperazione internazionale” e di puntare al “multilateralismo” per fronteggiare il coronavirus, primo testo delle Nazioni Unite dalla pandemia.

aggiornamento ore 00.53

01:11 – Trump si esprime nel merito degli aiuti russi agli Usa, definendo “bel gesto” quello di Putin. “E’ stato un gesto molto carino da parte di Vladimir Putin”: ha detto infatti il presidente americano Donald Trump commentando il cargo russo pieno di materiale medico “di alta qualità” arrivato ieri a New York per fronteggiare l’emergenza coronavirus.

03:17 – Nel frattempo negli Usa si registrano 1.169 morti in 24 ore, ed è nuovo record. Dunque, con 1.169 vittime nella sola ultima giornata, gli Stati Uniti hanno adesso il mesto primato del maggior numero di vittime in un giorno dall’inizio della pandemia.

aggiornamento ore 3.19

Superato dunque il record italiano dei 969 morti del 27 marzo. Gli Usa hanno al momento 243.453 casi positivi, oltre il doppio dell’Italia, e quasi 6.000 decessi, secondo i dati della Johns Hopkins University.

06:07 – In Australia si parla di “promettenti test vaccini su furetti”. Alcuni scienziati australiani hanno iniziato delle sperimentazioni di primo stadio di due vaccini ‘candidati’ per il Covid-19, su furetti allevati nell’Australian Animal Health Laboratory dell’agenzia scientifica nazionale Csiro, a Melbourne.

07:12 – Altri allarmanti dati, in termini di diffusione del Coronavirus: sono pari ad oltre un milione di casi nel mondo. Il numero di casi di coronavirus nel mondo ha superato la soglia del milione: è quanto viene fuori dai dati aggiornati della John Hopkins University.

I casi di contagio sono ora 1.016.128, i morti 53.146 e le persone guarite 211.615.

aggiornamento ore 7,15