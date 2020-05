Coronavirus, Gli Usa vietano gli ingressi dal Brasile

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha deciso di sospendere gli ingressi negli Stati Uniti per chi, cittadini statunitensi esclusi, arriva dal Brasile.

“È nell’interesse degli Stati Uniti prendere provvedimenti per limitare e sospendere l’ingresso nel paese a tutti coloro che sono stati in Brasile nei quattordici giorni precedenti”, ha detto Trump. “Queste restrizioni non si applicano al flusso commerciale” tra i due paesi, ha rassicurato Kayleigh McEnany, la portavoce della Casa Bianca.

La decisione non incrina i rapporti tra Stati Uniti e Brasile. ” La decisione del governo Usa – si legge in una nota del ministro degli esteri brasiliano, Ernesto Araùjo, inviata alla Cnn – si basa su criteri tecnici e non minaccia l’importante collaborazione tra i due paesi. Le restrizioni imposte dagli States hanno lo stesso obiettivo di misure analoghe prese dal Brasile riguardo ai cittadini di tutte le origini, compresi gli americani”.

I dati della Johns Hopkins University

In Brasile negli ultimi giorni c’è stato un picco di contagi. Sono più di 363 mila i contagi registrati e 22.666 invece i morti. In calo invece i decessi negli Usa: 617 nelle ultime 24 ore. 99.330 in totale.

New York e il New Jersey sono gli Stati più colpiti con 29.141 e 11.138 decessi. A seguire Massachusetts (6.372), Illinois (4.856) e California (3.790).

Mario Bonito