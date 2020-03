Coronavirus, Governo: misure e restrizioni estese fino a Pasqua

Ultimissima notizia: in questi minuti il Governo avrebbe confermato l’estensione delle misure di restrizione, chiusura e limitazioni attualmente in atto almeno fino a Pasqua. Sarebbero le indicazioni che il ministro Speranza avrebbe dato in questi minuti.

Ecco le parole del Ministro della Salute Roberto Speranza: “Nella riunione del Comitato tecnico scientifico svoltasi stamattina è emersa la valutazione di prorogare tutte le misure di contenimento almeno fino a Pasqua. Il governo si muoverà in questa direzione”. Giovedì 2 aprile dovrebbe avvenire il Consiglio dei Ministri in cui verrà confermata la proroga delle misure in scadenza mercoledì 3 aprile.

Poche ore fa il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli aveva dichiarato: “Stiamo vedendo i risultati. Questi risultati non sarebbero stati minimamente ottenuti senza le misure di contenimento: è una ragione per continuare a fare questi sacrifici. Quanto poi verranno prolungati è una scelta che spetta al governo. Ma certamente ci sarà un prolungamento”. Non ci resta dunque che attendere il nuovo decreto per tutti i dettagli relativi alle nuove misure e restrizioni che sembra saranno estese fino a Pasqua.