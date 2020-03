Sempre più preoccupanti le notizie che sopraggiungono, così come da altre e diverse aree geografiche italiane, anche dalla litoranea romana in relazione al coronavirus. Infatti la donna di Nettuno risultata positiva al covid-19 è gravissima e in questo momento versa in difficili condizioni, tanto da non esser stato neanche possibile il trasferimento allo Spallanzani.

Coronavirus, gravissima la donna di Nettuno positiva al Covid-19: salta il trasferimento allo Spallanzani

Sono dunque davvero gravi le condizioni della donna di 75 anni di Nettuno, positiva al Covid-19 e in questo momento ancora ricoverata agli ospedali Riuniti di Anzio e Nettuno, laddove è stata stabilizzata ed intubata.

Una situazione tanto complicata dal punto di vista clinico che ha reso impossibile trasportarla allo Spallanzani come era indicato in precedenza. Dunque la donna è rimasta nel presidio di Anzio, all’interno del quale sono state prese tutte le procedure di isolamento indicate.

aggiornamento ore 7,31

A quanto si apprende, in relazione alla situazione della signora di Nettuno positiva al nuovo coronavirus, la 75 è dunque confermato ancora presente presso il centro medico anziate, mentre il marito ed il figlio si trovano in questo momento in isolamento a casa possono avere notizie dell’anziana solo via telefono.

Nello stesso momento, sono da confermare le voci sui due tamponi che dovevano confermare o meno l’esito sulla positività dell’esito circa una ulteriore persona contagiata tra Anzio e Nettuno.

Aggiornamento ore 9,11

Sono confermati invece nel territorio di Pomezia i casi di positività precedenti, per un totale di 14 soggetti. Queste persone, sono tutte a quanto pare riconducibili quanto a link epidemiologico alla vicenda dei primissimi contagiati.

Sempre nella città pometina sono 480 le persone, stando a quanto si apprende, che si trovano in quarantena. Si è invece spenta la 90 di Ardea ricoverata nelle scorse giornate al Sant’Anna di Pomezia.

aggiornamento ore 10.24