Coronavirus, guarito e dimesso un uomo di 91 anni in Cina

“Sono molto felice di essere guarito. Voglio ringraziare tutto lo staff medico per le cure e l’organizzazione a tutti i livelli, per le loro preoccupazioni e le cure“.

E’ ovviamente più che raggiante il signor Wang il quale, alla veneranda età di 91 anni – mentre tutto il mondo trema – ha lasciato l’ospedale dove era stato ricoverato lo scorso 23 gennaio i seguito al contagio del ‘famigerato’ coronavirus.

Residente a Yichang, nella provincia di Hubei (l’area della Cina centrale dove il terribile virus sembra sia nato), l’anziano uomo era stato ricoverato nel locale ospedale di Yichang con grandi timori, vista la virulenza della malattia.

Come ha commentato il vicedirettore dell’ospedale, Du Debing, è “un caso che potrà non solo fornire un riferimento per il trattamento di altri grandi anziani, ma che rafforza la fiducia nelle istituzioni mediche“.

