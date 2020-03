Coronavirus, Heater Parisi ‘bacchetta’ la Cuccarini… attraverso Zaia

Ci mancava solo l’intervento di Heater Parisi, da oltreoceano, ad alimentare baruffe politiche che ora come ora non servono a niente e a nessuno! L’ex ballerina ha infatti scritto un Tweet dove si legge: “Chiunque cerchi di giustificare, redimere o legittimare le parole di @zaiapresidente sui cinesi, o è intellettualmente in mala fede o lo fa per spirito di appartenenza a un partito. #ballerinasovranista #razzismo #CoronavirusOutbreak #coronavirus #cina2“.

Tutto nasce dall’infelice – ma non troppo (è ancora possibile pensarla come si vuole?) – frase pronunciata dal governatore del Veneto, che aveva affermato: “penso che la Cina abbia pagato un grande conto in questa epidemia perché li abbiamo visti tutti mangiare i topi vivi o cose del genere“. Una dichiarazione per la quale, dopo la ‘pubblica crocifissione’, era poi stato costretto a scusarsi. Del resto, se oggi in Italia non ‘pendi’ verso un preciso lato guai a parlare!

Che sia invece un attacco indiretto alla Cuccarini?

Poi però, a ben vedere il post della regina delle ‘Cicale’, si intravede uno screenshot di un messaggio del quotidiano ‘Libero’ dove c’è scritto: “La #Cina nel mezzo dell’emergenza #coronavirus vara una legge per restringere la abitudini alimentari più estreme. Forse Luca Zaia non aveva tutti i torti?” e sotto – ecco il punto – fra i tanti, anche il like di Lorella Cuccarini, guarda caso oggi ‘odiatissima’ ex amica della Parisi.

Dunque è possibile che la showgirl americana abbia colto ‘la scusa’ per attaccare indirettamente l’ex collega…

